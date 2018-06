Det er ikke tegn til at det ble avfyrt skudd da politisjasjonen på Stovner i Oslo ble utsatt for hærverk i natt.

En mann ble pågrepet, og politiet fant et våpen og skarp ammunisjon ikke langt fra ham.



Et vindu og et overvåkingskamera ble ødelagt, men ingen personer ble skadd.