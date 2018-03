- Ingen ba Listhaug trekke seg

Det blir neppe tatt de grepene KrF etterlyste i går for å hindre regjeringskrise.

Ifølge NRK har verken statsminister Erna Solberg eller finansminister Siv Jensen bedt Sylvi Listhaug trekke seg som justisminister.



Solberg samlet toppene fra de tre regjeringspartiene til krisemøte i statsministerboligen i går kveld. Men kildene til NRK sier at ingen der la noe press på Listhaug, som heller ikke selv signaliserte at hun har noen plan om å gå av.



De samme kildene sier Solberg kommer til å stille kabinettsspørsmål, og dermed trekke hele regjeringen om det blir flertall for mistillit.