- Ingen grunn til frykt

Det sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.



Børsfallet kommer pågrunn av positive nyheter fra USA, nemlig at lønnsveksten er på vei opp noe som fører til frykt for at rentene kan stige mer enn det man har trodd.



Haugland sier de har ventet på denne nedturen, og at den er forbigående.