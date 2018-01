Overfor TV2 avviser IOC at de vil gi 43-åringen en friplass til lekene i Sør-Korea, noe det har vært spekulert i etter at han ikke fikk plass i den norske OL-troppen.



En talsperson for IOC sier at det ikke er invitasjonsplasser til OL.



Bjørndalen er tidenes mestvinnende vinterolympier med åtte gull, fire sølv og en bronse.