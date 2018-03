- Jeg har blitt forsøkt stanset i lengre tid

I et intervju med Dagsrevyen i kveld, sier den avgåtte justisministeren at Jonas Gahr Støre, og flere andre politikere, har forsøkt å kneble henne fordi de ikke liker formen hennes.



Listhaug sier hun nå er klar for kamp som stortingsrepresentant, og at hun ser spesielt frem til tøffe debatter med Ap-lederen.