- Kabul-eksplosjoner et angrep på Islam

Selvmordsangrepet mot et sjiamuslimsk kultursenter i Kabul er en forbrytelse mot menneskeheten og et angrep mot Islam.

Det sier den afhanske presidenten Ashraf Ghani, ifølge nyhetsbyrået AP.



Minst 40 mennesker skal være drept og et tjuetalls er skadet etter at minst to eksplosjoner gikk av ved kultursenteret i dag tidlig lokal tid.



Mange av de drepte og sårede er studenter. Det er uklart hvem som står bak.