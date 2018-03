- Nordmenn er for avhengige av Facebook til at bråket vil endre vanene våre.

Det tror teknologiekspert i Coxit PR, Magnus Brøyn.



Under emneknaggen #deletefacebook på Twitter har tusenvis oppfordret til å slette Facebook, etter at det i helgen ble kjent at personopplysninger fra 50 millioner brukere har kommet på avveie.



Dette vil dessverre ikke føre til et skred av utmeldinger, tror Brøyn.