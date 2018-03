Å utvide aktivitetsplikten også for sosialhjelpsmottakere over 30 år kan by på utfordringer.

Det tror forsker Øystein Hernæs ved Institutt for samfunnsforskning.



Et utvalg i Høyre vil at aktivitetsplikten skal gjelde alle sosialhjelpsmottakere - ikke bare dem mellom 18 og 29 år som i dag.



Hernæs sier sosialhjelpsmottakerene over 30 år er en helt annen gruppe, som har lengre vei å gå før de er jobb.