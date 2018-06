- Kim har med egen do

I hele dag har ryktene gått om at Kim Jung-un har med seg sin egen do til møtet med Donald Trump i Singapore.

Nå kommer også forklaringen; Nord-Korea frykter at utenlandske spioner skal bruke Kims avføring til å få innsikt i statslederens helsetilstand.



I stedet for å bruke et offentlig toalett har Kim derfor med seg et personlig mobilt toalett når han er ute og reiser, forteller et tidligere medlem av hans personlige livvakttjeneste til Washington Post.