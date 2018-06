- Klokt av Giske å ikke delta på Ap-fest

Det sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK. Han sier at selv om Giske er en del av stortingsgruppen, går det an å tenke seg om i forhold til hva det er riktig å være med på.



Giske trakk seg fra alle verv i vinter da partiet konkluderte med at han har brutt retningslinjene mot seksuell trakassering.