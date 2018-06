- Kommuner må sørge for flere griller

Debatten rundt de svært brannfarlige engangsgrillene ruller videre. Nå mener en høyrepolitiker at kommunene selv kan ta grep for å unngå branner.





- Kommuner over hele landet må sørge for at det er plassert ut flere permanente griller i parker, sier Høyres stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle, som sitter i miljøkomiteen på Stortinget.

Været har ført til en ekstrem skogbrannfare over hele Sør-Norge og flere fylker og kommuner har innført totalforbud mot åpen ild i naturen.

Westgaard-Halle mener det ikke er mye som skal til for å få til flere brannsikre griller i norske parker.

- Det ser vi i flere andre land. En murt grill med en rist oppå er det som skal til. Hvis kommuner legger til rette for det, vil folk heller bruke de enn å ta med seg engangsgrillene. Maten smaker mye bedre også, sier stortingsrepresentanten.

Butikker har fjernet engangsgriller

I går fortalte P4 Nyhetene at Joker, Spar og Nærbutikken fjerner engangsgrillene fra sine butikkhyller i alle butikkene fra Trøndelag og sørover for å forhindre branner. Dette var på oppfordring fra Norsk brannvernforening.

- Det er veldig bra at næringslivet tar tak. Det er enorm skogbrannfare, det er forurensende og de er ikke optimale å bruke til å grille mat, sier Westgaard-Halle.

Har ikke mange alternativer

Høyrerepresentanten mener det ikke er mange alternativer til engangsgriller mange steder i Norge, på grunn av at det er plassert ut få ordinære griller på offentlige steder som alle kan bruke.

- Vi ser jo svenskene, som er mange flere enn oss, men kjøper halvparten så mange engangsgriller som det vi gjør. I USA bruker de jo knapt det. Der er det tilrettelagt i parker og på strender for at folk kan lage mat, sier Westgaard-Halle.