- Kritisk til å fjerne retten til spesialundervisning

En ekspertgruppe, satt ned av regjeringen, foreslår å fjerne retten for å sikre at flere barn og unge får bedre og raskere hjelp.



I en rapport som ble offentliggjort i dag kommer det frem at det spesialpedagogiske tilbudet er for dårlig.



Anne Lindboe deler mange av bekymringene, men er ikke enig i hvordan utfordingene skal løses.