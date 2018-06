- Kvaliteten på Oslo-boligene går ned

Det mener direktør for Plan- og bygningsetaten i Oslo, Ellen de Vibe.



Flere boliganlegg som reises i hovedstaden har den siste tid fått kritikk for være for mørke, trange og med for dårlig kvalitet.



Bygningsdirektøren sier til Aftenposten at de også skulle ønske at kvaliteten var høyere, men at lovverket hindrer dem i å stille strengere krav.