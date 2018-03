9 av 10 klikket på lenken da Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM, gjennomførte et av sine årlige epostangrep for å teste tilstanden. Og 3 av 10 oppga passordene sine.



Direktør i NSM, Kjetil Nilsen, sier til Aftenposten at det er bekymringsfullt. Andre kan ta ta over disse virksomhetenes datasystem.