Brennvesenet er lei av å kjøre rundt og be folk slukke bål.

Det er veldig stor skogbrannfare over hele Sør-Norge nå, men likevel er det folk som setter seg selv og andre i fare ved å tenne bål eller fyre opp engangsgrill.



Brannvesenet sier til Dagsavisen at de ikke er rustet til å være barnepiker for det norske folk, og ber alle om å overholde forbudet.