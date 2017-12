Seks uker etter at Stortinget fattet hastevedtak om de såkalte oktoberbarna fra Afghanistan så er har ikke Sylvi Listhaug foretatt seg noe.

Det skriver Klassekampen.



Stortinget har vedtatt at en instruks som kan gjøre at flere afghanere kan sendes hjem når de bli 18 år skal fjernes.



Justisdepartementet bekrefter overfor avisen at instruksen som gir UDI mindre skjønn i vurderinger ikke er fjernet.