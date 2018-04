Leder Knut Ro sier til Dagbladet at norsk lov gjør det vanskelig å finne informasjon om konkursrytterne og frykter at EUs nye personvernsregler skal gjøre det enda vanskligere.



Han mener dette fører til at spor etter økonomisk kriminaltet, slettes og skjules og at det gjør det lettere å komme unna.