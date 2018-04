- Luftangrep mot syrisk flybase

En militærflyplass i Homs-provinsen i Syria skal ha blitt utsatt for flyangrep, og flere skal være drept.

Det statlige nyhetsbyrået SANA omtaler angrepet som "trolig amerikansk aggresjon", men Pentagon har nå i morgentimene avvist at USA står bak.



Både USA og Frankrike har lovet kraftige reaksjoner mot Syria etter helgens påståtte kjemiske angrep mot byen Douma.

Donald Trump kalte president Bashar al-Assad et dyr på Twitter i går.



I dag er det ventet at FNs sikkerhetsråd vil samles til hastemøte.