Det sier leder i sykepleierforbundet, Eli Gunhild By.



NHO-sjef Kristin Skogen Lund sa tidligere i dag til P4-nyhetene at norske kvinner må jobber mer, og at flere kvinner må i heltidsjobb.



Arbeidsminister Anniken Hauglie støtter By, og sier det lyses ut for mange små stillingsbrøker.