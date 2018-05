- Må bli mer bevisste for å hindre korrupsjon

Det mener Høyres Ingjerd Schou, etter at en rapport viser at enkelte medlemmer av Europarådets parlamentarikerforsamling sannsynligvis har drevet med korrupsjon.



Schou sier til Aftenposten at norske representanter nok ikke har vært bevisste nok på at man kan bli utsatt for påvirkningsforsøk, og at de bør kunne mer om dette.