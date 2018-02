Venstres Abid Raja mener vi må erkjenne at vi har et problem med å integrere muslimer.

- En streng integreringspolitikk fungerer ikke, sa Raja under et møte hos Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa i Wien i dag, skriver VG.



Han sier at Europa ikke gjør en god nok jobb med å integrere muslimer og at det holder på å gå galt med ungdommen.



I Wien etterlyste Raja at Europa skal dele mer kunnskap på integrering og hvordan man skal takle fremmedkrigerne som snart kommer ut av fengsel.