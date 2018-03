Mandag kveld kollapset et fjøs over 150 storfe i Åsmarka i Hedmark, og det var en lignende ulykke for en uke siden hvor 21 000 kyllinger måtte avlives.



Mattilsynet sier til GD at det ikke ser ut til at faren er over, og påpeker at det er dyreeiers ansvar å sørge for at bygningene er trygge.