- Må ha på plass tilbud for omskjæring

- Helseforetakene må sørge for å ha et tilbud om rituell omskjæring av gutter.

Det sier statssekretær i Helsedepartementet, Maria Jahrmann Bjerke.



Av de offentlige sykehusene, er det nå kun Haukeland som tilbyr dette, etter at St. Olavs Hopsital har kuttet ut all rituell omskjæring på grunn av manglende kapasitet, skriver Dagens Medisin.



Foretakene er påbudt å tilby dette, og over 100 barn står på vensteliste.