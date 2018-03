- Må lære hva som ikke er lov på nettet

Kripos mener det er viktigere enn noen gang at barn og unge lærer hva som er lov og ikke lov på nett.



En 18-åring er i Drammen tingrett dømt til tre måneders betinget fengsel for å ha delt video og bilder av en sekstenåring som har sex. 18-åringen forklarte i retten at filmen kun varte i noen få sekunder. Han har tilstått og angrer.



I Danmark ble nylig over tusen ungdommer siktet for å ha delt videoer som viser to femtenåringer som har samleie.

Mange vet ikke at det er ulovlig - Det er ikke tillatt å dele seksualiserte bilder og videoer av personer som er under 18 år og det er heller ikke tillatt å besitte dette materialet på telefonen sin, sier leder for seksjon for seksuallovbrudd hos Kripos, Laila Søndrol til P4 Nyhetene.

Søndrol tror mange ikke vet at dette er forbudt.

Også rådgiver i Redd Barna, Kaja Hegg, mener det er viktig å lære barna nettvett.





- Vi er nødt til å gi barna mer kunnskap om hva som er lov og ikke lov og lære dem å se konsekvenser av sine handlinger, sier Hegg.





Får følger

For konsekvensene for de som tas for å ha oppbevart eller delt bilder eller videoer som viser seksuelle handlinger med personer under 18 år er ikke bare bøter eller fengsel.





- Det kan ha konsekvenser for valg av utdanning, det kan ha konsekvenser for at man ikke kan oppsøke enkelte reisemål, sier Søndrol i Kripos.