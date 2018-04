- Må sørge for nok kapasitet ved Barnehusene

Det er 138 prosent mer enn i 2013, melder Politiforum.



Det er ti år siden det første barnehuset ble åpnet i Norge, og Ivar Stokkereit, fagansvarlig for barns rettigheter i UNICEF sier det nå er viktig å sørge for at Barnehusene har nok kapasitet.



Han etterlyser medisinsk tilbud til alle som avhøres, og at politiet må bygge opp nok kompetanse.