- Må være forberedt på ulik trafikkultur

Mange nordmenn velger å reise på ferie til utlandet med bil, men det er ikke alltid at det går slik man hadde tenkt.









- Det er en del særregler i forskjellige land, så det er lurt å kjenne dem før man reiser. Om man trenger grønt kort for forsiktig eller om man må ha slepetau i bilen er eksempler man bør kjenne til, sier fungerende kommunikasjonssjef i NAF, Nils Sødal.





Motorhavari



Både NAF og IF skadeforsikring blir hvert år kontaktet av bilister i utlandet. Det er særlig to ting som peker seg ut, nemlig innbrudd i bilen og motorhavari.





- I det siste har vi fått mange meldinger om biler som har brutt sammen fordi motoren har havarert, forteller Jon Berge som er informasjonsdirektør i IF skadeforsikring.





Undersøk bilen

I Tyskland for eksempel kjøres det fortere på Autobahn enn det gjøres på norske veier. En bil som da ikke har vært på service kan ofte få problemer.





- Folk er litt for dårlige til å følge serviceintervaller på bilene sine. Da bryter motorene sammen når de ligger konstant i 140 til 150 km/t over lengre tid. Så før man reiser, ta service på bilen, sier Berge.



Innbrudd

Forsikringsselskapet får også mange meldinger om innbrudd i sommermånedene.





- Gjerne i Göteborg-området, ved Liseberg, det er en gjenganger. Så vårt råd er, når bilen blir parkert et sted, sørg for at den ser tom ut, sier Berge.