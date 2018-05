- Må vurdere mildere former for tvang

En ny doktorgradsavhandling ved Akershus universitetssykehus viser at pasientene ved norske psykiatriske sykehus opplever at selvbildet brytes ned når de blir tvangsmedisinert eller tvangsmatet.Forfatter av studien, Olav Nyttingnes, sier mange av pasientene som deltok i undersøkelsen hadde god selvinnsikt og var klar over at de var alvorlig syke og trengte hjelp.Forskeren mener funnene viser at institusjoner må i større grad vurdere mildere former for tvang eller at varigheten av det reduseres.