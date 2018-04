- Madsen bør idømmes forvaring

Det mener rettslegerådet som har vurdert Madsens mentale helse.



Deres vurdering tilsier at Madsen er så farlig at han bør sitte i forvaring - og at dommen ikke bør være tidsbestemt.



Madsen er tiltalt for overlagt drap, likskjending og seksuelle handlinger av særlig farlig karakter mot den svenske journalisten Kim Wall om bord i Madsens ubåt.



Dom i saken er ventet å falle onsdag.