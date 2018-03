Drapstiltalte Peter Madsen gir seg selv et problem ved å nok en gang endre forklaring.

I retten i dag fortalte Madsen at Kim Wall døde som følge av dårlig luft i ubåten på grunn av en feil.



Tidligere har han forklart at hun fikk en luke i hodet og at hun døde av kullosforgiftning.



Krimanaytiker i Danmarks Radio Mette Mayli Albæk sier forklaringene gradvis mister troverdighet.