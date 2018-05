- Mange brudepar vil ha egne ritualer

- Det er dramatisk for Den norske kirken at stadig flere brudepar velger bort kirken.

Det sier forsker ved Institutt for kirke-, religons- og livssynsforskning, Tore Witsø Rafoss.



I 2017 var det nesten like mange borgerlige vielser som kirkelige.



- Det skyldes økt innvandring og at folk vil ha en mer personlig vielse, sier Rafoss.