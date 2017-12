BEKYMRET: Senior Norge er bekymret for eldre som er ensomme i jula. Foto: Shutterstock

Det forteller generalsekretær Knut Høvik, i Senior Norge ( seniorsaken har skiftet navn).



De er bekymret for eldre som ikke har familie eller venner, slik at de blir sittende alene og er isolert.



Høvik sier tiden vi nå går inn i særlig vanskelig for mange gamle.