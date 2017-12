Storbritannias statsminister Theresa May kommer likevel ikke til å fremme et forslag om å oppheve forbudet mot den omstridte revejakten med hunder.

2. juledag er høytidsdagen for dem som driver revejakt i Storbritannia.



Slik jakt har vært forbudt siden 2004, og May har tidligere sagt at hun ønsker å oppheve forbudet.