- Mer bevisste på alkoholbruk sammen med barn

Etter flere kampanjer om problemer knyttet til at voksne drikker alkohol med barn til stede, sitter Blå Kors igjen med et inntrykk av at voksne har blitt mer bevisste.

- Det er vår klare oppfatning at foreldre i dag har blitt mer oppmerksomme på hvilken effekt det har på barna at voksne drikker alkohol sammen med dem, sier generalsekretær Jan Elverum.

Mange barn som opplever fulle foreldre

Likevel er det fortsatt altfor mange barn som vokser opp i hjem der foreldrene ruser seg.

- Vi vet at 70.000 til 90.000 barn lever med foreldre som bruker for mye alkohol, og det er mange barn som i perioder opplever stor utrygghet pågrunn av det, sier han.

Høytider er ille

Jula er en høytid der mange barn kjenner på utrygghet pågrunn av foreldre eller andre voksenes alkoholbruk.







- Ei jul som er rolig, flott, på barna premisser og uten rusmidler blir nesten alltid god. Det er faktisk mulig å avstå fra vinglassene på julekvelden, for å sette barna først, oppfordrer Elverum.