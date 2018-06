- Mange foreldre i Oslo bekymrer seg for at deres barn skal være en av få majoritetsnordmenn i klassen.

Det sier Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i et intervju med Dagsavisen.



Høyre-statsråden hevder flere foreldre ikke tør å snakke offentlig om at de er bekymret for at barna havner på en skole hvor minoritetsandelen er høy, og at det er en legitim bekymring.