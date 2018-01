Advokat John Christian Elden mener politiets arbeid med anmeldelsene i Nora Mørk-saken er en viktig test for politiets håndtering av lignende saker i fremtiden.

Hittil er femten personer anmeldt for å ha delt private bilder av Nora Mørk, etter at telefonen til håndballspilleren ble hacket.



Ifølge advokaten er det utstedt bot i noen av sakene, mens andre er under etterforskning, skriver NRK.