- At USAs president Donald Trump har takket ja til å møte Nord-Koreas president Kim Jung-un kan være et spill for galleriet.

Det sier professor i amerikansk historie Ole Moen.



Flere av Trumps hardeste kritikere roser nå presidenten for å ha sagt ja til møtet og sier han kan ha en sjanse til å overrumpe Jong-un.



- Men for Trump er det viktigste at dette ser ut som en seier for ham selv, sier Moen.