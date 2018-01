- Naturlig at Ap faller

Det sier tidligere Frp-formann Carl I. Hagen til VG.



Arbeiderpartiet går tilbake 5,7 prosentpoeng i NRKs partibarometer for januar fra forrige måling i desember.



Hagen sier det er lenge til neste stortingsvalg, men at partiet vil få et større problem om maktkampen i Arbeiderpartiet varer for lenge.