- Nobelpris har blitt sirkus

Det hevder nyhetsredaktøren i den kinesiske avisen South China Morning Post i en kommentar. Han reagerer på at tre unge kinesere er nominert til årets fredspris for å ha protestert mot en valgreform i Hongkong.



Han foreslår like godt at fredsprisen heller kan gå til atombomben siden ingen har gjort mer for verdensfreden enn den ved at den virker avskrekkende - og fordi prisen er en vits uansett.