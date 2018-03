STORE DEMONSTRASJONER: Flere hundre tusen amerikanere tok lørdag til gatene for å demonstrere for strengere våpenlover. Foto: Reuters

- Nok er nok.



Det er budskapet til flere hundre tusen amerikanere, som i kveld deltar i demonstrasjoner over hele USA, for strengere våpenlover.



- Barn skal ikke være redde

Bakgrunnen for March for our Lives-markeringene er skoleskytingen i Parkland i Florida forrige måned, der 17 mennesker ble drept.



17 år gamle Casey Sherman som gårpå denne skolen, var blant dem som talte under markeringen i Parkland i dag:





- Uavhengig av politisk ståsted, er vi alle mennesker, og vi vil at alle skal være trygge. Nok er nok. Ingen barn skal være redde for å gå på skolen. Nok er nok, sa Sherman, til jubel fra de oppmøtte på arrangementet.

- Kjemper for sunn fornuft

En annen elev fra samme skole, 17 år gamle Delaney Tarr, talte i Washington D.C., der opp mot en halv million mennesker møtte opp lørdag.

- I dag, og hver dag, vil vi fortsette å kjempe for det som er rett. Vil fortsette å kjempe for sunn fornuft. Vi fortsette å kjempe for våre liv. Vi må holde disse angrepsvåpnene unna hendene på personer som ikke trenger dem.





- KJEMPER FOR VÅRE LIV: - Vi vil fortsette å kjempe for sunn fornuft. Og vi vil kjempe for vårel iv. Det sa 17 år gamle Delaney Tarr, som går på skolen der 17 personer ble skutt og drept i februar. Foto: Reuters

- Ingen jeger trenger et våpen som kan ta livet av 17 skoleelever på minutter, sa Tarr.

Det er meldt over 800 March for our lives-demonstrasjoner over hele USA i dag.

Arrangørene ønsker å støtte opp om amerikanernes rett til å eie våpen, men ønsker å forby militære angrepsvåpen og høykapasitets-magasiner, som ofte har vært benyttet ved skoleskytinger.



Det er også over 30 demonstrasjoner i Europa, blant annet i København og Stockholm.