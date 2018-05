- Nord-Korea vil ikke ruste ned

Det opplyser kilder til NBC News.



Ifølge kildene var rapporten klar kun dager før USAs president Donald Trump avlyste det planlagte toppmøtet i Singapore 12. juni. Et møte han senere igjen har åpnet for.



Ifølge rapporten har Kim kommet med enkelte andre forslag for å vise mer åpenhet mot vest - det skal blant annet dreie seg om å åpne for en hamburgerkjede i Nord-Korea.