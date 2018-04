- Ingenting tyder på at Norge vil få fri databruk med det første.

Det tror teknologiekspert i Coxit PR, Magnus Brøyn.



I går kom det fram at Forbrukerrådet mener konkurransen i det norske mobilmarkedet er altfor dårlig sammenlignet med Norden.



I Sverige, Finland og Danmark får man fri databruk for 300 kroner, her hjemme gir prisen kun 5 gigabyte.



Liten konkurranse rammer norske forbrukere, sier Brøyn.