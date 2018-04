De fem, som er mellom 20 og 24 år gamle, skal være pågrepet, mistenkt for drapsforsøk, vold og bråk, melder spanske medier ifølge VG.



Politiet mener en nabokrangel i helgen endte med at to menn ble utsatt for vold, og en mann skal ha blitt knivstukket.



Fire av de fem skal nå være løslatt.