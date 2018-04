- Norge forstår reaksjonen

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier det fra norsk side er forståelse for nattens aksjon i Syria.

USA, Storbritannia og Frankrike gjennomførte et koordinert angrep mot tre kjemiske anlegg.



- Verden har stått samlet i fordømmelsen av kjemiske våpen siden grusomhetene under første verdenskrig.

- Aksjonen i natt er et klart signal om at bruken av slike våpen har konsekvenser. Fra norsk side forstår vi bakgrunnen for nattens aksjon. Enhver bruk av kjemiske stridsmidler er forbudt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Russlands president Vladimir Putin mener angrepet i Syria natt er et brudd på internasjonal rett. Han hevder i formiddag at angrepet vil forverre den humanitære katastrofen i Syria, og ber om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd.

Saken fortsetter under bildet.

ViL HA HASTEMØTE: Vladimir Putin sier angrepet er brudd på internasjonal rett, og ber om et hastemøte i FNs sikkerhetsråd. Foto: Reuters

Russlands ambassadør til USA har varslet at angrepet vil få konsekvenser, men har ikke gått nærmere inn på hva slags konsekvenser det er snakk om.

Tre sivilie skal ifølge syrisk TV ha blitt skadet i angrepet mot et anlegg som ble brukt til lagring av kjemiske våpen utenfor byen Homs.

Også et forskningssenter for kjemiske våpen utenfor hovedstaden Damaskus ble angrepet. Her er det kun snakk om materielle skader.

Britiske myndigheter omtaler nattens angrep som vellykket.

Russland hevder 100 missilier ble avfyrt mot Syria i natt, og at et betydelig antall skal ha blitt skutt ned av det syriske rakettforsvaret.

- Ikke annet valg

USAs president Donald Trump sa i natt at et angrep var nødvendig for å stoppe bruken og sprendingen av kjemiske våpen i Syria.

Han advarte også Iran og Russland mot å samarbeid med Syrias president Bashar al-Assad.

- RIKTIG BESLUTNING: Theresa May sier det var en alvorlig, men en nødvendig beslutning å angripe Syria. Hun mener det ikke fantes alternativer. Foto: AFP

Storbritannias statsminister Theresa May sier at de ikke hadde noe annet valg enn å gå til angrep, og viser til at Russland, i FNs sikkerhetsråd, la ned veto mot gransking av det kjemiske angrepet i den syriske byen Douma forrige helg.

Minst 70 personer skal ha blitt drept i angrepet, som Assad-regimet ankalges for å stå bak.

Russland og Syria har nektet for dette, og russiske myndigheter hevdet i går at Storbritannia har fabrikkert bevisene.

Søreide sier i en pressemelding i formiddag at bruken av kjemiske våpen i Syria utgjør en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, og at de som står bak må holdes ansvarligeFrankrikes fosvarsminister sier de forsikret seg om at Russland ble advart før angrepet. Det gjorde at den syriske regjeringen kunne evakuerte alle sine militærbaser i forkant.