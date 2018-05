- Norge har råd til å vinne

Det skal ikke stå på pengene hvis det blir Norge som må arrangere finalen i Eurovision Song Contest neste år.



Det sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til P4 Nyhetene.

- Vinner ikke så ofte

Alexander Rybak er blant favorittene i kveldens finale i Lisboa og enkelte medier har spekulert i om en eventuell seier blir for dyrt for NRK.

- Når vi deltar i Eurovision Song Contest har vi selvsagt også råd til å vinne. Vi vinner ikke hvert tiende år en gang, sier Eriksen.

Norge og Rybak vant med "Fairytale" i 2009. Før det vant Norge i 1995 og i 1985. Det koster rundt 150 millioner kroner å arrangere sangkonkurransen.

- Det er klart vi skal lage en fantastisk musikkfest i Norge hvis Alexander Rybak vinner. Og NRK må da prioritere det framfor noe annet. Det kommer til å være kjempeviktig for norsk musikk og for publikum og ikke minst for NRK for det er kjempebra å lage en så stor produksjon en gang i blant, sier kringkastingssjefen.





Skal heie fra salen

- Jeg er veldig spent og det er utrolig morsomt å se at Rybak åpenbart er en av favorittene. Jeg tror han blir blant topp tre og kanskje går helt til topps, spår Eriksen.

Men det at kringkastingssjefen har tatt turen til Lisboa betyr ikke at NRK allerede har begynt å legge planer for en eventuell finale i Norge.





- Det starter vi med søndag i såfall, det tar seg ikke ut å ta seieren på forskudd, sier Eriksen.



Selv skal han være i salen i arenaen under finalen.

- Jeg gleder meg skikkelig til finalen og skal være i salen sammen med 11.000 andre ekstatiske Eurovision-fans, sier Eriksen.