Norge er ikke bedt om å delta i et eventuelt vestlig angrep på Syria.

Det sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til NTB.



USAs president Donald Trump varslet i går at amerikanerne kan gå til angrep på syriske regjeringsstyrker.



Frankrike og Storbritannia vurderer nåom de skal være med på et eventuelt angrep, mens Tyskland har avvist at de vil delta.