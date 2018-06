Det mener Virke Handel.



Etter at Danmark satte ned avgiftene har grensehandelen til Tyskland blitt halvert siden 2000 og er nede i 4,4 milliarder norske kroner årlig.



Mens i Norge grensehandles det for 15,1 milliarder.



Virke sier til VG de forventer at regjeringen henter inspirasjon fra Danmark.