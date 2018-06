- Norge taper skattekroner og arbeidsplasser

HARRYHANDEL: At stadig flere nordmenn reiser til Sverige for å handle, bekymrer Virke. Foto: NTB scanpix

- At stadig flere nordmenn reiser til Sverige på harryhandel er dramatisk for Norge.

Det mener hovedorganisasjonen Virke.



Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at grensehandelen har økt med fire prosent til 15,1 milliarder kroner det siste året.



Direktør for handel, Harald Andersen, er bekymret og sier bidrar til at Norge taper skattepenger og arbeidsplasser.