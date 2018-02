Det melder en aktivistorganisasjon i kveld.



Den norske statsborgeren er urfolksleder og tidligere delstatspresident i Etiopia, og ble i 2014 pågrepet og tiltalt for å ha organisert en motstandbevegelse.



Løslatelsene er en del av et ledd i statsminsiterens plan om å løslate politiske fanger for å styrek demokratiet.