- Norsk skole i kritisk situasjon

Det sier Mona Fagerås som er i utdannings- og forskningskomiteen for SV på Stortinget



Sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet holder SV i dag en egen høring om lærermangelen, etter at regjeringspartiene har sagt nei til en vanlig høring.



Fagerås mener det har blitt gjort altfor lite for å sikre nok lærere, og sier det haster med å få på plass virkemidler som får flere til å velge yrket.