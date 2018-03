- Norske rånere er velkommen til Strømstad

Hvert år reiser svært mange "rånere" fra hele Østlandet til byen rett over svenskegrensa ved Svinesund på skjærtorsdag.

– Alle er naturligvis velkommen hit, men under premissene at de oppfører seg og følger reglene, sier Jørgen Olsson, innsatssjef for politiet i Strömstad til P4 Nyhetene.





FYLL OG BRÅK: De siste årene har det vært mindre fyll og bråk når nordmenn inntar kystbyen rett ved grensa. Foto: NTB scanpix

Mindre fyll og bråk

Turen over grensa har blitt en påsketradisjon som lenge var forbundet med mye fyll og bråk. De siste årene har det derimot gått veldig rolig for seg, særlig i fjor.

– Jeg vil kanskje påstå at det var den roligste skjærtorsdagen jeg har opplevd, sier Olsson som har jobbet i Strømstad i over 20 år.

I tillegg merker de at det kommer færre folk enn før, og at ikke like mange havner i fyllearresten.

- Vi prøver å tilpasse våre ressurser etter hva vi tror kommer til å skje. I og med at det har blitt færre folk, så har vi også tatt ned politiressursene noe, sier innsatslederen.

SAMARBEID: Norsk og svensk politi samarbeider når nordmenn samles i Strømstad. Foto: NTB scanpix

Forventer 10.000 nordmenn

Også her hjemme er politiet godt forberedt på den store påskeutfarten til Strømstad.





– Vi har mange folk ute. I tillegg samarbeider vi med Statens vegvesen og svensk politi, forteller innsatsleder Arve Harmansen ved Øst politidistrik til P4 Nyhetene.





De anslår at rundt 10.000 mennesker vil ta turen over grensa, litt avhengig av været. Samtidig har også norsk politi merket at tradisjonen er mindre forbundet med fyll nå, enn det den var før.





Hermansen tror det er resultatet av god jobbing over flere år.





– Vi har vært svært synlig i flere år, og har samarbeidet tett med våre svenske politikollegar. Sammen har vi nok klart å få bukt med den verste uroen og overstadige drikkingen, sier han.





– Reglene gjelder også skjærtorsdag

Hermansen understreker at de samme lover og relger som gjelder alle andre dager, også gjelder på skjærtorsdag.





Innsatslederen peker også på at sjåføren et særlig ansvar.





– De har ansvaret for alle som sitter i bilen. Tidligere har vi sett mye risikofylt kjøring hvor folk sitter på panseret for eksempel. Dette er svært farlig og vil kunne føre til at sjåføren mister førerkortet, sier Hermansen.